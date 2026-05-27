Trakya'nın sınır ilçelerinden Bulgaristan'a uzanan eğitim köprüleri, resmi ve diplomatik temaslarla güçlendirilmeye devam ediyor. İpsala ve Enez milli eğitim camiasının üst düzey temsilcileri, iki ülke arasındaki kültürel ve eğitsel bağları derinleştirmek amacıyla sınır ötesinde önemli bir zirve gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala ve Enez ilçe milli eğitim müdürleri ile eğitim yöneticilerinden oluşan ortak heyet, Bulgaristan'ın Filibe kentinde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Emre Manav'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sınır ötesinde gerçekleşen resmi kabulde, Türkiye ile Bulgaristan arasında eğitim temelli ortak projeler ve kültürel iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Edirne'nin sınır komşusu Bulgaristan ile yürüttüğü kültürel entegrasyon ve eğitim odaklı iş birliği çalışmaları diplomatik bir ivme kazandı. İpsala ve Enez ilçelerinin eğitim liderleri, Filibe'deki Türk diplomatik misyonunun başındaki isim olan Başkonsolos Emre Manav'ı makamında ziyaret etti.

SINIR ÖTESİ ZİRVEYE GENİŞ KATILIM

Filibe Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen üst düzey nezaket ziyaretinde Trakya delegasyonu tam kadro yer aldı. Heyette; İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Enez İlçe Millî Eğitim Müdürü Cengiz Aydemir ve eşi Çiğdem Aydemir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sadi Saylak, Enez Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mine Yeşim Saylak, Projelerden sorumlu özel büro öğretmeni Serap Aksan Tosun yer aldı.

Son derece sıcak ve samimi bir atmosferde icra edilen görüşmede, sınırın her iki tarafında yürütülen eğitim çalışmaları, hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile sosyal-kültürel projeler detaylıca ele alındı. Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle okul partnerlikleri, öğretmen-öğrenci değişim programları ve AB tabanlı eğitim fonlarının ortak kullanımı gibi stratejik iş birliği imkânları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Karşılıklı deneyim paylaşımının eğitimde kaliteyi artıracağını vurgulayan taraflar, somut projelerin geliştirilmesi noktasında mutabık kaldı.

Ziyaretin sonunda İpsala ve Enez eğitim heyeti, Trakya gençliğine ve eğitimine yönelik vizyoner yaklaşımları, nazik ev sahipliği ve yüksek misafirperverliklerinden dolayı Başkonsolos Emre Manav'a şükranlarını sunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.