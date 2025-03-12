Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Görükle Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Ramazan’ın heyecanını her gün farklı bir ilçede vatandaşlarla birlikte yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte ilk olarak Küçük Sanayi İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret ederek personel ile birlikte sahur yaptı.

İstasyonda incelemelerde bulunan Başkan Bozbey, itfaiye çalışanlarıyla sohbet ederek fikirlerini aldı. İtfaiye teşkilatının, Bursa’nın güvenliği için gece gündüz görev yaptığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Yangın, doğal afet ve acil durumlarda tereddütsüz müdahaleleriyle kentin güvenliğine katkı sağlayan itfaiye erlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bursa için 7/24 görev başında olan itfaiyecilerimize kolaylıklar diliyorum. Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

GÖRÜKLE GENÇLİK MERKEZİ’NDE GENÇLERLE SAHUR

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra eşi Seden Bozbey ile birlikte Görükle Gençlik Merkezi’ne geçerek ders çalışan gençleri ziyaret etti. Ardından Bursa’da eğitim gören gençlerle sahur sofrasını paylaşan Başkan Bozbey, üniversitelilerle sohbet edip Bursa’ya dair düşüncelerini dinledi.

Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını paylaşmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, “Eşim Seden Bozbey’le birlikte sahurda Bursa’mızda eğitim gören öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelip, sahur soframızı paylaştık. Görükle Gençlik Merkezimizde gerçekleşen sahur programında, Ramazan’ın birlik ve paylaşım ruhunu hep birlikte yaşadık. Katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, bu mübarek ayın kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.