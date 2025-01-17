Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı makamında ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği görüşmede, Bursa ve Osmangazi’nin sıkıntılarının çözüme kavuşturulması adına yapılacak çalışmalar hakkında detaylı fikir alışverişinde bulunuldu. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Başkan Bozbey Burada’ programı çerçevesinde Osmangazi ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ağırladı. Ziyaret sırasında, yeni dönemde birlikte yürütülecek projeler ve hizmetler hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildi.

Yeni dönemde birlik içerisinde çalışarak, Osmangazi’de yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için büyük bir mücadele ortaya koyacaklarının altını çizen Mustafa Bozbey, “Osmangazi, gerek büyüklüğü gerekse ürettiği değer açısından Türkiye’nin en önemli ilçelerinden bir tanesi. Fakat sorunları olan bir ilçe. Bursa’nın merkez ilçesi olduğu için en eski yapılaşma Osmangazi’de bulunuyor. Yaklaşık 50-60 yıllık binaların yer aldığı birçok bölge var. Kaçak yapılaşmanın getirdiği negatif etkiler bulunuyor. Bunlarla ilgili de yapmış olduğumuz çalışmalar var. Özellikle kentsel dönüşüm noktasında birlikte yapacağımız projelerle, kısa zaman içerisinde bu bölgeleri dönüşüme sokmamız gerekiyor. Daha yaşanabilir bir Bursa’yı ve Osmangazi’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Osmangazi’nin hava kalitesi açısında da sıkıntıları olduğuna vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu sorunu da çözüme kavuşturmak için işbirliği içerisinde hareket edeceklerini kaydetti. Başkan Bozbey, misafirperverliği için Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

AYDIN: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE YAPACAĞIMIZ İŞBİRLİĞİ ÇOK DEĞERLİ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve heyetini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Osmangazi’nin sahip olduğu mahalle sayısı bazında Türkiye’nin en büyük ilçesi olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, “Böyle büyük bir ilçenin sorunları da çok oluyor. Her şeyden önce deprem gerçeği var. Yerleşimin büyük bölümü, alüvyon topraktan oluşan ova bölümünde yer alıyor. Yoğun göçten dolayı kaçak ve çarpık yapılaşma çok fazla. Sağlıklı bir kentleşmeyi oluşturabilmek adına kaçak yapılaşmayla mücadele ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile yapacağımız işbirliği bu anlamda çok değerli. Gerekli çalışmaları ne Osmangazi Belediyesi’nin ne de Büyükşehir Belediyesi’nin tek başına yapması mümkün değil. Vatandaşlarımızın güvenliği için depreme karşı dirençli konutlar oluşturmalıyız. Her türlü işbirliği ile bu süreci yönetmek istiyoruz. Mustafa Başkanımızın da dediği gibi ilçeyle alakalı çok sorun var. İnşallah hep birlikte bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ziyaretlerinden dolayı Mustafa Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.