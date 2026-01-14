Ankara Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen 'Gönülden Tele' konseri, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverleri bir araya getiren konserde, Türk halk müziğinin en seçkin eserleri seslendirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen konser, koro ve solo performanslarla dinleyicilerden tam not aldı.

Şef İlkim Eylül İlk'in yönetimindeki koro, türküleri ustalıkla seslendirirken; Furkan Motuğan ise türkülerle bütünleşen hikâyeleri anlatarak dinleyicilere duygusal bir yolculuk yaşattı.

Anadolu'nun sesi, sözü ve kültürel mirası motiflerle sahneye taşınırken, salonu dolduran izleyiciler eserleri büyük bir ilgiyle dinledi. Seslendirilen unutulmaz türküler, dinleyenlerin yüreğine dokundu.

Konserden memnun kalan vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.