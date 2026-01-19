Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen ve artık geleneksel bir marka haline gelen 'Birlik ve Beraberlik Gecesi', kültürel zenginlikleri ve güçlü dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Bosna Sancak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül'ün ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Sırbistan Sancak Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muammer Baçevac, Sırbistan Boşnak Milli Meclisi Başkanı Fuad Bacıca, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Barbaros Taşer, konsoloslar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı katılım sağladı.

'KÖKLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ DERSLE GELECEĞE YÜRÜYORUZ'

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bursa Bosna Sancak Derneği Başkanı Sadık Şengül, derneğin 21 yıllık birikimine vurgu yaparak, '21 yıldır titizlikle yaşattığımız birlik, kardeşlik ve kültürel dayanışma ruhunu tazelemek için bir araya geldik. Bizler; Bosna'dan Sancak'a, Drina'dan Vardar'a kadar uzanan o geniş gönül coğrafyamızın ruhunu, Bursa'mızın maneviyatıyla harmanlamanın gururunu yaşıyoruz. Derneğimizin temel misyonu; atalarımızdan miras kalan değerleri, kentimize ve ülkemize birer erdem olarak sunmaktır. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir.' Bizler de köklerimizden aldığımız dersle, geleceğe umutla ve özgüvenle yürüyoruz. Bursa'nın sanayisinden ticaretine her alanda alın teriyle değer katan bir topluluğuz.' dedi.

'GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN SINIRLARINI DUA VE VEFA ÇİZER'

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, konuşmasında Balkanlar ile kurulan gönül köprülerine değinerek, 'Bosna Sancak ismi, inançla ayakta kalmış bir direnişin adıdır. Fiziki sınırları bölebilirsiniz ama gönül coğrafyamızı bölemezsiniz; çünkü o coğrafya dua ile, vefa ile oluşur. Bu gönül köprüsünü kuran şehirlerin başında ise hala bir 'muhacir şehri' olan Bursa gelir. Bugün kalbimizin bir tarafı Bursa'da atarken, diğer tarafı Saraybosna'da, Novi Pazar'da, Mostar'da ve Üsküp'te atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu coğrafyadaki kardeşlerimizle bağlarımızı en güçlü seviyede tutmak için gayretimizi sürdürüyoruz.' dedi.

'ORTAK MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, konuşmasında Bursa'nın kültürel mozaik yapısına değindi: 'Geleneksel hale gelen bu anlamlı buluşmada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bursa'mız tarih boyunca farklı kültürlerin buluştuğu çok özel bir kent olmuştur. Bu şehir insanıyla, hafızasıyla ve sarsılmaz dayanışma kültürüyle güçlüdür. Burada acının da umudun da paylaşıldığı ortak bir miras sürdürülüyor. Kimliğin korunması, ancak kuşaklar arası bağların bu şekilde diri tutulmasıyla mümkündür. Bosna Sancak Derneği'nin bu bağı koruma çabası takdire şayandır.'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise konuşmasında,: 'Bosna dediğimizde aklımıza sadece bir coğrafya gelmez; Bosna, direnişin ve insan onurunun adıdır. Bizler aynı tarihin yükünü omuzlayan büyük bir aileyiz. Bosna'nın hatırası Bursa'nın vicdanında, Bursa'nın muhabbeti Bosna'nın yüreğindedir. Bu güçlü gönül bağını yaşatan Dernek Başkanı Sadık Şengül'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

MÜZİK VE FOLKLORLA BALKAN ESİNTİSİ

Konuşmaların ardından gecenin kültürel programına geçildi. Balkan coğrafyasının köklü kültürü; müzikten folklora uzanan geniş bir yelpazede yaşatıldı. Gecede sahne alan Mujo Sejdovic ve Emrah Taşlı, seslendirdikleri duygusal ve hareketli eserlerle katılımcıları Balkan turuna çıkardı. Derneğin Folklor Ekibi ise geleneksel danslarıyla sahne performanslarına eşlik ederek, Balkan kültürünün en seçkin örneklerini izleyicilere sundu.