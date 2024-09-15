BURSA (İGFA) - Sabaha karşı Bursa balık halinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarım AŞ ile birlikte su ürünleri kontrol denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Avcılık Daire Başkanı Melih Er ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar' ın da bizzat katıldığı denetimde, su ürünleri faaliyetinde bulunanların uymak zorunda olduğu yükümlülükler titizlikle incelendi.

Denetimde 17 araç kontrol edilirken, 1 nakil aracına nakil belgesi bulunmaması (36R), 1 nakil aracına ise küçük boyda balık nakletme (36M) teşebbüsünden idari para cezası işlemi uygulandı.

Sahipsiz 2 adet canlı ıstakoza ve 87 kasa tekir, 8 kasa çinekop, 3 kasa bako ve 1 kasa pisi balığına ise avlanabilir asgari boydan küçük olmaları sebebiyle el konuldu.