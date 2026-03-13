Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olası yağışların neden olabileceği taşkınların önüne geçmek ve kenti daha sağlıklı bir çevreye kavuşturmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan ve Altınşehir mahallelerinden geçen Ayafatma Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması yürüten BUSKİ ekipleri, yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta dere yatağında biriken çamur, yabani ot ve çeşitli atıklar iş makineleri yardımıyla temizledi.

Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla, dere yatağındaki su akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi hedeflenirken, bahar aylarında yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlandı.

Çalışmaları yürüten BUSKİ ekiplerine kolaylıklar dileyen 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar ile Altınşehir Mahallesi Muhtarı Melahat Şanal, mahalle sakinleri adına memnuniyetlerini dile getirdi.

Muhtarlar, bölgenin sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıyan temizlik seferberliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.