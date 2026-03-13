Artvin Valisi Turan Ergün ile AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Şavşat ilçesinde mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ve İlçe Kaymakamı Bayram Köse, İlçe Belediye Başkanı Durmuş Aydın ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz'un da hazır bulunduğu toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ile mahalle ve köylerin ihtiyaçları ele alındı.

Muhtarların, yerel yönetim hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Vali Ergün, devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin yerinde ve kaliteli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yerel yönetimlerin güçlü olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bu kapsamda muhtarlık kurumunun güçlendirilmesine yönelik son yıllarda önemli yasal ve kurumsal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Ergün, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki işbirliğinin hizmetlerin vatandaşlarımıza daha hızlı ve sağlıklı ulaştırılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Artvin'in zor ve engebeli coğrafyaya sahip olduğunu belirten Vali Ergün, köylerde ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Toplantıda, muhtarların sahadaki sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Ergün, ilgili konuların çözümü için değerlendirmelerde bulundu.