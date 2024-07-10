Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bazı mahallelerdeki boş arsalar, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde metruk bina problemleri devam ederken, özellikle sur içinde bulunan mahallelerde bulunan boş arsalar uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu.

Özellikle Tophane semti çevresinde kurulan mahallelerdeki metruk binalar ve boş arsalarda uyuşturucu madde bağımlılarının cirit attığını kaydeden vatandaşlar, duruma isyan ediyor.

Uyuşturucunun yanı sıra fuhuş, kavga ve benzeri olayların da bu alanlarda sıklıkla yaşandığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden konu ile ilgili önlem almalarını talep ediyor.