Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araç ve ikamette gizlenmiş uyuşturucu maddeler ile 44 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza attı.

Şüpheli şahısların kullandığı araç ve ikamette yapılan aramalarda, 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Aramalarda, ıslak mendil içine gizlenmiş 25 gram sentetik kannabinoid, 9 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve içinde uyuşturucu kalıntısı bulunan poşetler ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 200 TL nakit para da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Komutanlığımız emrinde görevli Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe J.K.lığı ekiplerimiz tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yapılan operasyon neticesinde şüpheli şahısların kullanımında bulunan araç ve ikamette alınan karara istinaden: pic.twitter.com/IWYRsF521f — Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) March 27, 2026