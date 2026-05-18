Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel krizleri yönetmedeki başarısını vurguladı ve Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna İsrail'in saldırısını kınadı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel kriz ve çatışmaları yönetmedeki becerisini öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzu artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunları bozduk. Türkiye, etrafını kuşatan istikrarsızlığa rağmen bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik başarıları da hatırlatarak, 2002'den günümüze ekonomide ve savunma sanayisinde kaydedilen gelişmeleri vurguladı.

2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden bugün 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye ulaştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma ihracatımız 248 milyon dolardan 10 milyar doları aştı. İnşallah yakın gelecekte savunma sanayinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin ardından açılacak kaynakların eğitime, sağlığa, üretime ve ulaştırmaya yönlendirileceğini belirterek, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun hızlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosuna İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırıya tepki göstererek, '40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan filoya yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye, Gazze halkının ve yardım elini uzatanların yanındadır. Filodaki vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli tüm girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz' diye konuştu.

'İsrail'in, nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna, İsrail güçleri tarafından, hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi.



