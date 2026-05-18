Muğla'da Dalaman Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planları, İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak iptal kararları kaldırıldı. Başkan Sezer Durmuş, kararın Dalaman'a 'bayram hediyesi' olduğunu duyurdu.

MUĞLA (İGFA) - Dalaman'da yaklaşık 4 aydır süren imar planı tartışması, mahkeme kararıyla sona erdi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Ocak 2026 Meclis Toplantısı'nda durdurulduğunu açıkladığı 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planlarının, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından hukuka uygun bulunduğunu ve ilk derece mahkemesinin iptal kararının kaldırıldığını bildirdi.

Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Durmuş, mahkemenin planları üst ölçek planlara uygun bulduğunu, etaplı planlamanın mevzuata uygun olduğunu ve donatı dengelerinin korunduğunu ifade etti. Başkan Durmuş, 'Mahkeme, Dalaman Belediyesi ve büyükşehir belediyesini haklı buldu. Böylece Dalaman'ın modern ve planlı geleceğinin önü açılmış oldu' dedi.

Kararın ardından 21 Mayıs Çarşamba gününden itibaren inşaat yapmak isteyen vatandaşların ilgili müdürlüklerle görüşerek izinlerini almaları gerektiğini belirten Başkan Durmuş, 'Planların iptali yönündeki asılsız iddiaların aksine, mahkemenin oy birliğiyle verdiği bu karar, Dalaman'ın modern, planlı ve vizyoner geleceğinin teminatıdır. Belediyelerimiz, yatırımların önünü açmak ve hemşehrilerimizin modern bir şehirde yaşaması için çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edecektir.' diye konuştu.

Karar, Dalaman halkı ve yatırımcılar tarafından sevinçle karşılanırken, şehrin imar planları üzerinde hukuki engel kalmadığı kesinleşti.