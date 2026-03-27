Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri kapsamında otoyollarda 5G teknolojisinin devreye alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Projesi kapsamında otoyollarda 5G döneminin başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 'Ulaşımda Aklın Yolu' vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirterek, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki hatta sistemin bütüncül şekilde devreye alındığını ve test sürüşlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Projenin ikinci etabına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi ve TÜRKSAT arasında Ankara Çevreyolu'nda uygulanmak üzere iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Açıklamaya göre, proje kapsamında ulaşım altyapısına ilk 5G baz istasyonları kurulurken, sistemlerin optimizasyon süreci de başlatıldı. Yapay zekâ destekli akıllı ulaşım teknolojileri sayesinde trafik kazaları, yoğunluk ve diğer olaylar anlık olarak tespit edilerek sürücülere milisaniyeler içinde bilgi aktarılacak. Bakanlık, hayata geçirilen sistemle trafik güvenliğinin artırılması, yolculuk sürelerinin azaltılması ve daha verimli bir ulaşım altyapısı oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.