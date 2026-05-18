Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin büyüme, ihracat ve turizm alanındaki başarılarını paylaştı; fırsatçıların piyasalarda haksız kazanç elde etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada ekonomik başarıları ve piyasalardaki denetim politikalarını değerlendirdi. Erdoğan, geçtiğimiz yıl ekonominin yüzde 3,6 büyüyerek milli gelirin 1,6 trilyon dolara; kişi başı gelirin 18 bin 40 dolara ulaştığını belirtti.

Dış ticaret hacminin 820 milyar dolara; mal ve hizmet ihracatının ise 396 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Erdoğan, ihracatta 400 milyar doları aşmayı hedeflediklerini ifade etti. Nisan ayında ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek 'aylık ikinci rekorunu' kırdığını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin 166 ülkeye ihracat yaptığını ve hizmetler ticaretinde dünyanın 6'ncı en fazla fazla veren ülkesi konumuna yükseldiğini söyledi.

Savunma ve havacılık sektöründe geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracat rakamlarına dikkat çeken Erdoğan, SAHA 2026 Fuarı'nda 182 anlaşma imzalandığını ve bu anlaşmaların 8 milyar dolarlık iş hacmine sahip olduğunu açıkladı. Turizm sektöründeki başarıya da değinen Cumhurbaşkanı, 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırlandığını ve turizm gelirinin 65,2 milyar dolar olduğunu aktardı.

Erdoğan ayrıca piyasadaki fırsatçılara karşı uyarıda bulunarak, 'Girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı bahane ederek vatandaşın cebine el uzatanlara geçit yok. Ahilik geleneği dayanışma ve dürüstlük demektir; fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz' dedi. Ekonomi, ihracat ve piyasa denetimi alanında atılan adımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem üretim hem de ihracat performansını güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.