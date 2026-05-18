Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşerek sanayi dönüşümü ve Bilim Merkezi projelerini görüştü. Başkan Alemdar, şehre kalkınma hamlesi getirecek sanayi dönüşümü için yakında müjdeler vereceklerini açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en kritik noktalarında geleceğin yüzyılını planladığı kentsel dönüşümün ardından bu kez ticaretin ve üretimin yeni bir boyuta taşınacağı sanayi dönüşümüne odaklandı.

Başkan Yusuf Alemdar ve ekibi, İstanbul'da bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır'ı ziyaret ederek Bilim Merkezi'nin durumundan ve gençlik için yürütülen teknoloji projelerinden bahseden Başkan Alemdar, üzerinde hassasiyetle durduğu sanayi dönüşümünü masaya yatırdı.

Ziyaretin ardından merak uyandıran bir paylaşım yapan Başkan Alemdar, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgiler verdi.Herkesin etrafında birleşeceği, Sakarya'da yeni bir kalkınma hamlesini başlatacak ve herkesin memnuniyet duyacağı bir dönüşüm projesi üzerinde durduklarını ifade etti.

'YAKIN ZAMANDA MÜJDELERİMİZ OLACAK'

Başkan Alemdar'ın paylaşımından satır başları şöyle: 'Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ettik. Şehrimizdeki sanayi alanlarının dönüşümü, inşa ettiğimiz bilim merkezi ve yürüttüğümüz projeler etrafında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bilim merkezinde geldiğimiz son noktayı paylaştık. Sayın Bakanımızla görüşmemizin en önemli başlıklarından biri sanayi dönüşümüydü. Burada da şehrimize yakın zaman çok önemli müjdelerimiz olacak.'

'Herkesin memnuniyet duyacağı herkesi kapsayan ve şehrimizde yeni bir kalkınma hamlesini başlatacak bir çalışma üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili müjdeli haberleri şehrimizle paylaşacağız. Esnaflarımızın da etrafında birleşeceği bir sanayi dönüşümü için çalışıyoruz. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgi, destek için teşekkür ediyorum. Her zaman destekleriyle yanımızda olan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

Öte yandan, binlerce gencin beklediği ve içerisinde teknoloji açısından birçok yeni eğitim alanının bulunduğu Bilim Merkezi projesinde yüzde 50 seviyesi aşıldı.