TÜİK verilerine göre Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 182 bin 34 olurken, otomobil ve motosikletler toplam kayıtların yüzde 83,5'ini oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34,2 milyon adede ulaştı.Yerli otomobil TOGG'un payı yüzde 4,8 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Veriler, Türkiye'de otomobil ve motosiklet talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ve trafiğe kayıtlı taşıt sayısının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,8 artışla 182 bin 34 adet oldu. Kayıtların yüzde 45'ini otomobiller, yüzde 38,5'ini motosikletler, yüzde 11,6'sını kamyonetler oluşturdu.

Nisan ayında özellikle özel amaçlı taşıtlar (yüzde 52,8) ve traktörler (yüzde 41,8) bir önceki aya göre dikkat çeken artışlar sergilerken, minibüs ve otobüs kayıtlarında sırasıyla yüzde 26,9 ve yüzde 10,1 düşüş görüldü. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise otobüs ve kamyonet kayıtlarında artış, motosiklet ve traktörlerde ise azalış kaydedildi.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT 34 MİLYON 199 BİN 933 OLDU

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 199 bin 933 olurken, otomobillerin payı yüzde 51,8, motosikletlerin payı yüzde 21,3 oldu. Bu dönemde 919 bin 896 taşıtın devri gerçekleşti ve devri yapılan taşıtların yüzde 65,8'ini otomobiller oluşturdu.

TOGG'UN PAYI YÜZDE 4,8

Otomobil piyasasında ise Nisan ayında 81 bin 907 adet otomobil trafiğe kaydedildi. Marka dağılımında Renault yüzde 14 ile lider olurken Volkswagen yüzde 9,9 ve Toyota yüzde 7'lik paylarla öne çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un payı ise yüzde 4,8 oldu.

Ocak-Nisan 2026 döneminde trafiğe kaydı yapılan 608 bin 376 taşıttan 306 bin 534'ü otomobil olarak kayda geçti. Bu otomobillerin yakıt türlerine bakıldığında yüzde 40'ı benzinli, yüzde 32,5'i hibrit, yüzde 18,7'si elektrikli, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 0,7'si LPG yakıtlı.

Renk tercihleri açısından ise gri otomobiller yüzde 42,2 ile öne çıkarken, beyaz yüzde 25,3, siyah yüzde 11,4 ve mavi yüzde 10,0 pay aldı. Silindir hacmi açısından bakıldığında, Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,5'i 1300 cc ve altı motor hacmine sahip oldu.