Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden KKTC'li 'Şampiyon Melekler'in adını Beşevler Cimnastik Salonu'nda ölümsüzleştirdi. Duygu dolu anlara sahne olan törende, şampiyonların anısının Nilüferli çocukların umutlarında ve başarılarında yaşayacağı vurgulandı.

BURSA (İGFA) - 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol Takımının anısı, Nilüfer'de sporla yaşamaya devam edecek. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir törenle, Beşevler Cimnastik Salonu'nun adı 'Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu' olarak değiştirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı isim verme törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'YARIM KALAN HAYALLERİ BİZİM İÇİN SORUMLULUKTUR'

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 6 Şubat'ın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, 'Adıyaman'da yıkılan binalardan biri olan İsias Otel'in altında çoğu çocuk 35 canımızı yitirdik. Onlar birer şampiyon ve melekti. Nilüfer bir spor kentidir. Bizim en büyük gururumuz, ahlaklı ve sporu yaşam biçimi haline getirmiş gençler yetiştirmektir. Tıpkı Şampiyon Melekler gibi. Onların yarım kalan hayalleri artık bizim için bir sorumluluk. O güzel çocukların adını, yine çocukların sporla büyüyeceği bu salonda yaşatmak istedik. Onların hayalleri buraya gelen her çocuğun hayalinde büyüyecek' dedi. Başkan Şadi Özdemir ayrıca, bu fikrin oluşmasına vesile olan RUMELİSİAD'a teşekkürlerini iletti.

'ÇOCUKLARIMIZIN UMUTLARINDA OLACAKLAR'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, Kıbrıs Türkleriyle olan kardeşlik bağına dikkat çekti. Salonun, Nilüfer'in yanı sıra farklı şehirlerden ve uluslararası turnuvalardan gelen sporcuların da Şampiyon Melekler'in hikâyesinin öğreneceği bir mekan olması dileğinde bulunan Öztürk, 'Onlar her zaman kalplerimizde ve çocuklarımızın umutlarında olacak' diye konuştu.

Deprem haberini alır almaz Adıyaman'a gittiklerini ve oradaki dayanışmayı asla unutamadıklarını belirten Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, zor günlerde her zaman Türkiye'nin desteğini gördüklerini söyleyerek, Nilüfer Belediyesi'ne gösterdiği bu vefa örneği için teşekkür etti.

Sürecin mimarlarından RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke de, Kıbrıs'ta düzenlenen bir ekonomi zirvesinde paylaştıkları bu düşüncenin bugün hayata geçmesinden duydukları gururu dile getirdi.

'ŞAMPİYONLAR ASLA ÖLMEZ'

Törende Şampiyon Meleklerin aileleri adına konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, duygu yüklü bir konuşma yaptı. Çocuklarının voleybola ve ülkelerini temsil etmeye tutkuyla bağlı olduğunu belirten Karakaya, 'Spor salonları sadece müsabaka yeri değil; dostluğun, dayanışmanın, emeğin ve hayallerin büyüdüğü alanlardır. Çocuklarımızın isimlerinin böyle bir yerde yaşayacak olması bize tarifsiz bir gurur veriyor. Bizler adalet mücadelemizi sürdürürken, onların adlarını sporda ve umut dolu projelerde yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü şampiyonlar asla ölmez' dedi.

Konuşmaların ardından Şampiyon Melekler anısına hazırlanan özel bir video gösterimi gerçekleştirildi. Tören, katılımcıların salon girişinde hazırlanan anı duvarına kırmızı karanfiller bırakmasıyla sona erdi.