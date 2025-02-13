Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Halime Teyze, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından ziyaret edildi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'e ve CHP’ye duyduğu derin bağlılıkla herkesi etkileyen Halime Teyze, CHP’ye üye olarak bu bağlılığını resmileştirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki üyelik işlemlerinin tamamlanması sonrasında CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, kendisine parti rozetini takdim etti.

Büyük bir coşku ve heyecan yaşayan Halime Teyze, Cumhuriyet sevgisinin ve demokrasiye olan inancının hiç eksilmediğini vurguladı.