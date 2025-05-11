Bursa'da iki dönem başkanlığını yaptığı, 20 bin üyesiyle Bursa'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan DAĞDER'in 21. Dönem Olağan Genel Kuruluna katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 8 adaya da başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan DAĞDER'in 21. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda hemşehrilerinin büyük bir coşkuyla karşılayarak bağrına bastığı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu güzide kurumda iki dönem başkanlık yaptım. Bu yolculukta en kıymetli şeyin geride bir iz bırakmak olduğunu yaşayarak gördüm. O iz, insanın göğsünde bir nişane gibi kalıyor"dedi.

DAĞDER'in yoğun bir katılımla geçen genel kurulunda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yörenin değerlerine hizmet etmek için yola çıkan 8 birbirinden kıymetli adaylara başarılar diledi.

"Her biri aynı dert ve gayeyle, yani yöremize en iyi şekilde hizmet edebilmek için bu yarışa çıktı" diyen Başkan Aydın, "Allah hepsinin yolunu açık etsin. Bugüne kadar adayların arasında hiçbir husumet olmadı. İnanıyorum ki kazanan aday ile birlikte diğer aday arkadaşlarım hizmet etmeye ve onun yanında durmaya devam edecek. DAĞDER, rahmetli Cemil Ünsal’ın öncülüğünde kuruldu ve önümüzdeki yıl 40. yılını kutlayacak. Dağ yöresinin sesi olmak, sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan bu köklü yapı, bugün 21 bine yaklaşan üye sayısıyla ne kadar önemli bir yer tuttuğunu açıkça gösteriyor" diye konuştu.

DAĞDER'de 2 dönem başkanlık yaptığını ifade eden Başkan Aydın, "Bu yolculukta en kıymetli şeyin geride bir iz bırakmak olduğunu yaşayarak gördüm. O iz, insanın göğsünde bir nişane gibi kalıyor. Bugüne kadar görev yapan tüm başkanlar, DAĞDER’in geldiği bu güçlü noktada büyük katkılar sağladı. Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Kim kazanırsa kazansın, tüm adayların yeni başkanla el birliğiyle çalışacağına inancım tam. Bu toyumuzun (genel kurulumuzun) yöremize hayır, uğur ve birlik getirmesini diliyorum" dedi.