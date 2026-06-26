Bursa Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle kent genelinde 615 bin 880 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını açıkladı. Vali Erol Ayyıldız, özel eğitim öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona ererken, 615 bin 880 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

Vali Erol Ayyıldız, kentte düzenlenen yıl sonu karne töreni kapsamında Mitat Enç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Törende öğrencilerle bir araya gelen Vali Ayyıldız, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyelerini takdim eden Ayyıldız, çocukları başarılarından dolayı tebrik etti. Vali Ayyıldız, öğrencilerin yetişmesinde büyük emek gösteren öğretmenlere ve her zaman çocuklarının yanında olan velilere teşekkürlerini iletti.

Bursa protokolünün de hazır bulunduğu karne dağıtım töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ayyıldız, tüm çocuklara sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili diledi. Ayyıldız, öğrencilerin tatil dönemini dinlenerek, aileleriyle vakit geçirerek ve yeni bilgiler öğrenmeye devam ederek değerlendirmeleri temennisinde bulundu.