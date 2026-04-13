Uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PISA yaklaşımı baz alınarak hazırlanan yeni nesil ölçme ve değerlendirme uygulaması, Türkiye'deki tüm İstanbul Lider Koleji kampüslerinde 28 Nisan tarihinde ücretsiz olarak başlıyor.

BURSA (İGFA) - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA yaklaşımından ilham alınarak hazırlanan yeni nesil ölçme ve değerlendirme uygulaması, Bursa'da 4 ve 5'inci sınıf öğrencileriyle buluşuyor.

Uzman eğitimciler ve uluslararası standartlarda soru geliştirme deneyimine sahip kaynak yazarlarının katkılarıyla hazırlanan sınav, öğrencilere dünya genelinde uygulanan yeni nesil değerlendirme anlayışına yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu sayede katılımcı öğrenciler, üst düzey düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, eğitim anlayışlarının merkezinde ezber yerine düşünme ve üretmenin yer aldığını belirterek, 'İstanbul Lider Koleji olarak amacımız; ezberi değil düşünmeyi, analiz etmeyi ve üretmeyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en güçlü şekilde hazırlamaktır' dedi.

Sınav, 28 Nisan Salı günü saat 10.00'da Türkiye genelindeki İstanbul Lider Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.