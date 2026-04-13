Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Eğitim Akademisi'nin açılışında öğretmen adaylarına hitap ederek öğretmenliğin bir mesuliyet ve vicdan bağı olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Millî Eğitim Akademisi, Yusuf Tekin'in verdiği 'ilk ders' ile kapılarını açtı.

Açılış programı Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilirken, Bakan Tekin öğretmen adaylarına hitap etti. Konuşmasında öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, 'Öğretmenlik her şeyden evvel vicdanda kurulan bir ahittir. Bir çocuğun istikbalini kendi istikbali ile birlikte düşünme iradesidir' ifadelerini kullandı.

Öğretmen adaylarının önemli bir mesuliyet üstlendiğini belirten Bakan Tekin, öğretmenliğin bir milletin geleceğini öğrencilerin kalbine ve zihnine emanet etme bilinci gerektirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Akademisi'nin, öğretmen adaylarını mesleğe hazırlama sürecinde önemli bir adım olduğu belirtilirken, programın yeni dönem eğitim politikaları açısından stratejik bir rol üstleneceği ifade edildi.