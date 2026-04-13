İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), farklı okullardan öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İZGİM, Gelecek Adası Koleji Anaokulu ve Leyla Atakan İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Ziyaret programı çerçevesinde öğrenciler, hafta içi 08.30-17.30, hafta sonu ise 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren İZGİM Çocuk Kütüphanesi'nde kitaplarla buluştu. Öğrencilere kütüphane hakkında bilgilendirme yapılırken, kitap okuma alışkanlığının önemi vurgulandı.

Ayrıca geri dönüşümün önemi üzerine gerçekleştirilen sohbetle çocuklarda çevre bilinci oluşturulması hedeflendi.

Program kapsamında öğrenciler, İZGİM bünyesinde Türk el sanatları alanında üretim yapan girişimci kadınların atölyelerini gezerek yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler ayrıca makrome atölyesinde düzenlenen etkinliğe katılarak farklı bir deneyim yaşadı. Ziyaret sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

Programdan memnun ayrılan öğrenciler ve öğretmenler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.