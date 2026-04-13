Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Bale ve ZumbaKids yıl sonu gösterisiyle başladı. Renkli ve coşku dolu anlara sahne olan gecede minik yetenekler performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Başkan Çavuşoğlu, gösteri boyunca çocukların heyecanına ortak oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı etkinlik takvimine, Bale ve ZumbaKids yıl sonu gösterisiyle start verdi. 26 Nisan'a kadar sürecek kutlamalar; konserler, tiyatro gösterimleri ve çocuk şenlikleriyle kent genelinde devam edecek.



SAHNE MİNİKLERİN, GURUR DENİZLİ'NİN



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan spor kurslarında eğitim alan çocukların sahnelediği Bale ve ZumbaKids gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Rengarenk kostümleri ve yüksek enerjileriyle sahne alan minikler, salonu dolduran yüzlerce vatandaşa görsel bir şölen sundu. Bale zarafeti ile Zumba'nın ritmini buluşturan performanslar, 23 Nisan coşkusunu zirveye taşıdı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ÇOCUKLARIMIZIN SANATLA BÜYÜMESİ ÖNCELİĞİMİZ'



Programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek, 23 Nisan'ın kent genelinde dolu dolu kutlanacağını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, 'Milli egemenliğimizin simgesi olan 23 Nisan'ı, çocuklarımıza yakışır bir coşkuyla kutlamak için yola çıktık.

Bugün sahnede izlediğimiz performans, çocuklarımıza fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin en somut göstergesidir. Eğitmenlerimize, çocuklarını sanatla buluşturan ailelerimize ve sahnede büyük bir özgüvenle yer alan tüm evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Denizli, çocuklarımızın gülümsemesiyle daha da güzelleşecek' dedi.