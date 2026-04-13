Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen kongrede, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler bilim insanları tarafından ele alındı.

ANTALYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle; Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iş birliğinde düzenlenen '5. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi' Antalya'da gerçekleştirildi. 'Kimyadan Beslenmeye Gıda Sistemleri' temasıyla 4 gün süren kongre, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenleri, bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturdu.

Etkinlikte gıda alanındaki yenilikçi teknolojiler, mevcut riskler ve geleceğe yönelik fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik ekseninde bilimsel sunumlar ve oturumlarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Kongrede 'Gıda İşleme Teknolojileri, İlişkili Kayıplar ve Güncel Teknolojik Yaklaşımlar' başlıklı sunum yapan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müge Arslan, gıda işleme süreçlerinde besin öğesi kayıplarının önemine dikkat çekti. Arslan, pişirme yöntemleri, depolama koşulları ve çevresel faktörlerin besin değerini etkilediğini belirterek, buharda pişirme ve mikrodalga gibi yöntemlerin besin korunumu açısından daha avantajlı olduğunu ifade etti. Ayrıca kızartma işlemlerinde zararlı bileşiklerin oluşabileceğini vurguladı.

Kongrede ayrıca çok sayıda akademisyen tarafından iklim değişikliği, mikotoksin riskleri, gıda zehirlenmeleri, fonksiyonel gıda tasarımı ve mikrobiyota etkileşimleri gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi. Bilimsel oturumlarda gıda analizinde yeni yaklaşımlar ve sürdürülebilir üretim modelleri de değerlendirildi. Etkinlik, gıda bilimi alanında güncel gelişmelerin ele alındığı önemli bir platform olarak tamamlandı.