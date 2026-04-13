Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Deniz Yıldızı Anaokulu'nda öğrencilere temel güvenlik kurallarını anlatırken 'Poli' robot ile eğlenceli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Yıldızı Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Ziyarette çocuklara temel güvenlik kuralları hakkında bilgi verilirken, polis kostümlü Poli robot etkinliğiyle minik öğrenciler hem eğlendi hem de polislik mesleği hakkında farkındalık kazandı.
Etkinlikte çocuklarla birebir iletişim kuran ekipler, güvenli davranış alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerinde sürdürüleceğini bildirdi.