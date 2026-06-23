Bursa'da ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumlarının önde gelen marka etkinliklerinden olan ve bu yıl 11'incisi 'Final 2026 All Star' konseptiyle organize edilen 3 Mart Sesini Arıyor Yarışması, geniş bir katılım eşliğinde 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan yarışmada geçtiğimiz yıllarda dereceye girmiş ve başarılı olmuş birbirinden yetenekli 15 finalist, sahne performanslarıyla geceye renk kattı. Bu yılki yarışmanın jüri üyeleri değerli sanatçılar Coşkun Sabah, Atilla Atasoy, Aşkın Tuna ve Esra İçöz'ün yanı sıra, ünlü orkestra şefleri Fahri Dibekoğlu, Aydın Atalay ve Ümit Cebelli oldu.

3 Mart Ortaokulu Müzik Öğretmeni Bahadır Sevik'in başarılı sunumuyla arka arkaya sahne alan finalistler, birbirinden değerli eserleri seslendirerek birinci olmak için yarıştı. Keyifli ve içten sohbetiyle finalistlerin heyecanını yenmesine destek olan Müzik Öğretmeni Salih Yorgancı da geceye ayrı bir renk kattı.

Gecenin sonunda jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeyle yarışmanın birincisi olmaya hak kazanan isim Rüzgâr Kayaardı olurken, ikinci Zehra Bahar Ocak ve üçüncü ise Deniz Gönül ile Elif Arya Dumanlı oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri ve başarı belgeleri Ortaokul Müdürü Ayla Okumuş ile İlkokul Müdürü Ebru Yılmaz tarafından takdim edildi. Jüri üyeleri de plaketlerini ÇEK Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rüçhan Uz ile Şükran Yılmaz Soğukpınar'ın elinden aldı.

Programın sonunda sahne alan jüri üyeleri, seslendirdikleri unutulmaz şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.