Almanya'nın Meckenbeuren kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası etkinliğinde Türkiye'yi sadece Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi temsil etti.

BURSA (İGFA) - 25 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona dört farklı ülkeden genç sanatçılar katıldı. 100 kişilik dev orkestra ve 100 kişilik koroyla sahne alan Türk öğrenciler, performansları ve sahne disiplinleriyle dikkat çekti. Konserler iki gün üst üste sahnelendi ve salonu dolduran izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen provalarda, Türk öğrencilerin teklifi ve diğer ülkelerden müzisyenlerin desteğiyle İstiklal Marşı, senfoni orkestrası eşliğinde çalındı ve söylendi. Bu an, salonda duygusal anlar yaşattı.

Konserlerde ayrıca dünyaca ünlü besteci Karl Jenkins'in 'The Armed Man' adlı eseri seslendirildi. Savaşın yıkıcılığına karşı barışın yüceliğini anlatan eser, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşayabileceği mesajını vurguladı. Eserin ikinci bölümünde yalnızca ezan yer aldı ve konser salonunda yankılanarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, konser sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu proje sadece bir müzik çalışması değil, Türk gençliğinin dünyadaki karşılığını gösteren bir sahne oldu. Biz, yetenek ihraç eden bir milletiz. Öğrencilerimiz performansları, duruşları ve disiplinleriyle örnek oldular' dedi.

Etkinliğin sanat koordinatörü Mehtap Keşan Akdoğan ise, Türkiye'den sadece bir okulun davet edilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, 'Bu kadro, Türkiye'nin sanattaki potansiyelinin bir vitrini. Gençler sahnenin seviyesini yükseltti' ifadelerini kullandı.