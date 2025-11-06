Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), sadece özel çocukların değil, onların velilerinin de hayatına dokunan bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Meram'da eğitim gören özel çocukların velileri, derslerin bitmesini beklerken Meram Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarına katılıyor.

Panç, rölyef, supla ve çanta örümü gibi atölyelerde el becerilerini geliştiren anneler, aynı zamanda sosyalleşiyor, moral buluyor ve psikolojik destek sağlıyor.

Çocuğu DOSD Meram'da eğitim gören annelerden Sebahat Cici, 'Çocuklarımız eğitim alırken bizler de el becerilerimizi geliştiriyoruz, diğer annelerle deneyimlerimizi paylaşıyoruz ve burada huzur buluyoruz. Bu imkan için DOSD Meram'a teşekkür ediyoruz' dedi.

Meram Halk Eğitim Merkezi el sanatları eğitmeni Ebru İrinçgül ise, 'Velilerin çocuklarını beklerken kendilerini ifade etmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak çok değerli. Burada aileler de eğitim alıyor ve gelişiyor' dedi. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram'ın sadece bir eğitim merkezi olmadığını vurgulayarak, 'Burada yalnızca çocuklarımız değil, aileleri de öğreniyor, üretiyor ve sosyalleşiyor. Mutlu bireyler, mutlu ailelerde yetişir. DOSD Meram, sevgiyle büyüyen bir aile' ifadelerini kullandı.