Bursa'da Yıldırım Belediyesi spor alanında yaptığı yatırımların meyvesini alıyor. Aralarında dünya ve olimpiyat dereceleri de olan 28 Yıldırım Belediyesporlu sporcu, 6 farklı branşta milli forma için mücadele ediyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin 'Spor Şehri Yıldırım' hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

23 spor tesisini ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 4 bin 400 lisanslı sporcusuyla katıldığı 127 ulusal ve uluslararası organizasyonda 225 kupa ve 4 bin 548 madalya kazandı. Gösterdikleri bu başarılar, Yıldırım Belediyesporlu sporculara milli takımların kapıları da açtı. Aralarında Bursa'nın ilk ve tek olimpiyat madalyalı sporcusu olan Hatice Kübra İlgün ve Dartta dünya ikincisi olan Toprak Aras'ın da bulunduğu 28 sporcu, karate, taekwondo, kicks boks, yüzme, güreş ve dart branşlarında Türkiye'yi temsil ediyorlar.

BİNLERCE GENCE SPOR İMKANI

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Yıldırım'ın milli sporcularıyla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporcularla tek tek sohbet etti. Yıldırım'da gençlerin ve çocukların öncelikli hizmet grupları içerisinde yer aldığını hatırlatan Başkan Yılmaz, 'Spor etkinlikleri ve sanatsal faaliyetler gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Biz de bu düşünce ile onlara en az bir spor branşında aktif spor yapabilecekleri ve bir sanat dalında kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar hazırlıyoruz. Bu vizyonumuz çerçevesinde binlerce genci spor ve sanatla buluşturduk' dedi.

HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Yıldırım'ın milli takımlarda 28 sporcu ile temsil edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, 'Hatice Kübra, Bursa'da olimpiyat madalyasına sahip ilk ve tek sporcu. Yine Toprak Aras'ın dartta dünya ikinciliği, Selim Sizüçen'in Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra balkan şampiyonlukları ve uluslararası başarıları bizi hem gururlandırıyor hem de motivasyonumuzu arttırıyor. Ülkemizin bayrağını dalgalandıran gençlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu kardeşlerimizin içerisinden olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacak. Bursa'nın ilk olimpiyat şampiyonluğunu şehre getirerek tarih yazacağız' diye konuştu. Başkan Yılmaz ve Yıldırım'ın ay yıldızlı gururları, Dünya Kupası elemelerinde Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol takımına da başarı dilediler.