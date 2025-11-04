İzmit Belediyesi, LÖSEV iş birliğiyle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında açılan bağış stantlarıyla lösemili çocuklara destek olmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi lösemili çocuklar için toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermeyi sürdürüyor.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle 3-4-5 Kasım tarihlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi A Blok önünde, Lösemili Çocuklar Vakfı ürünleriyle bağış stantları açıldı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

İzmit halkının yoğun ilgisi olan Lösemili Çocuklar Vakfı stantlarından toplanan gelir lösemili çocuklar yararına kullanılmak üzere Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlanacak.

Üç gün boyunca açık olacak LÖSEV stantlarına tüm İzmitliler davetli. Lösemili Çocuklar Vakfı ailesi beş yıldır aynı iş birliğini sürdüren ve bu tür çalışmaların artmasına katkı sunan Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerine teşekkürlerini sundu.