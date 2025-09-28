Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt seferberliği hız kesmeden devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda, yollar standardı yüksek, konforlu bir yapıya dönüştürülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhları, standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Kuşluk sokakta çalışma gerçekleştiren ekipler, vatandaşların uzun zamandır beklediği asfalt çalışmasını tamamladı.

DOLUNAY KUŞLUK SOKAK ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Ordu’nun kırsal ilçelerinde ulaşım alt yapısını güçlendirmek için yoğun mesai yürüten Büyükşehir Belediyesi, Fatsa İlçesi’nin en büyük mahallelerinden olan Dolunay Mahallesi Kuşluk sokakta yıllardır özlemle beklenilen asfalt çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Geçtiğimiz hafta başlayan ve kısa sürede tamamlanan yol konforlu hale geldi. Ekiplerim hummalı çalışması ile kısa sürede tamamlanan bu yol ağı ayrıca, Fatsa Meslek Eğitim Merkezi’ne de ulaşımın sağlandığı önemli bir güzergâh olarak biliniyor.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Vatandaşların uzun yıllardır beklediği yolda gerçekleştirilen asfalt çalışması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Tozdan ve çamurdan kurtulmalarına vesile olan asfalt çalışmasını hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.