Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, Bursa'nın fethini; tarihi, kültürel ve felsefi açıdan ele almaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa'nın Fethi' tiyatro oyunu Yıldırımlılarla buluştu.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sergilenen ve sanat yönetmenliğini Sebahattin Kılınç'ın üstlendiği oyun; fethin önemli isimlerinden Balaban Bey'in gözünden, onun anlatımıyla Bursa'nın fetih sürecinde yaşananlar sahneye taşındı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz'un da izlediği oyuna Yıldırımlılar büyük ilgi gösterdi.

Yıldırım Belediyesi'nin, '2025-2026 Kültür Sanat Sezonu' kapsamında düzenlediği etkinliklerden 'Fetih Söyleşileri' de Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde başladı. Dört hafta sürecek söyleşilerin ilk hafta programında Prof. Dr. Feridun Emecen Yıldırımlılarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda; Prof. Dr. Feridun Emecen, Bursa'nın fethinin tarihsel sürecine dair önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı.

'GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılının sadece bir tarih değil, aynı zamanda güçlü bir medeniyet idraki olduğunu belirterek, 'Bursa'nın fethi; inançla, sabırla ve yüksek bir ideal uğruna verilen mücadelenin adıdır. Bizler de 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığımız 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, bu büyük mirası hemşehrilerimizle birlikte yeniden anlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tiyatrodan söyleşilere uzanan etkinliklerle tarihimize sadece bakmıyor, onu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Yıldırım'ı kültür ve düşünceyle besleyen bir şehir haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.