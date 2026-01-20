Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 yılı için aylık sıfır atık temalarını belirledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, bu temaları yıl boyunca billboardlarda sergileyecek ve okullarda eğitimler düzenleyecek.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sıfır atık bilincini güçlendirmek amacıyla 2026 yılı aylık sıfır atık temalarını belirledi. Uygulamalar, ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.Sıfır atık yaklaşımını günlük yaşama entegre etmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranlarını artırmak ve doğal kaynakları korumak hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen temalar 2026 yılı boyunca kentteki billboard ve LED ekranlarda sergilenecek.

2026 yılının ilk ayı olan Ocak ayı teması ise 'ÖNLE • AZALT • YENİDEN KULLAN' olarak duyuruldu.

Ayrıca, belirlenen temalar doğrultusunda okullarda; geri dönüşüm, atıkların ayrıştırılması, iklim değişikliği ve enerji tasarrufu konularında interaktif eğitimler düzenlenecek. Mardin halkı bu sürece aktif katılımı teşvik edilecek.