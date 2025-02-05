Bursa Yıldırım Belediyesi, Davutkadı 1. etap kentsel dönüşüm projesi’nin temelini düzenlenen tören ile attı.BURSA (İGFA) - 27 farklı noktasında kentsel dönüşüm projesi yürüten Yıldırım Belediyesi, Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temelini attı.

Bursa Yıldırım Belediyesi, Davutkadı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temelini düzenlenen tören ile attı. Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yansıra İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İlçe Başkanı Kadir Taşçı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerin kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurguladığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirlerimizi bir an önce dönüştürerek, depremlere ve olası afetlere karşı dirençli hale getirmeliyiz” dedi.

GÜVENLİ MODERN ULAŞILABİLİR YAŞAM ALANLARI

Kentsel dönüşüme ada parsel bazlı bir bakış yerine bölgesel bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ilçemizin en eski kadim mahallelerinden biri olan Davutkadı Mahallesi’nde de ilk kazmayı vurmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Bu mahallemiz 50-60 yıllık kullanım ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan yapılardan oluşuyor. Ulaşımı sorunlu, sosyal donatı alanları yetersiz bölgemizde güvenli, geniş ulaşım arterlerine sahip, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, modern şehircilik anlayışının tüm unsurlarını bünyesinde barındıran bir yaşam alanı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

SIRA MUSABABA’DA SİNANDEDE’DE YEDİSELVİLER’DE

Davutkadı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 290 hak sahibi ile uzlaşma sağladıklarına işaret eden Başkan Yılmaz, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda Davutkadı’da kentsel dönüşümün etap etap devam edeceğini kaydetti.

Projenin 7 blok, 238 bağımsız bölümden oluşacağını aktaran Yılmaz, “Temel düstur edindiğimiz ‘Doğru Planlama Doğru Uygulama’ anlayışımız kapsamında 4 bin metrekare yeşil alan ile Ortayol ve İncirli Caddesi’nin genişlemesini sağlayacak yolları da bedelsiz olarak bölgeye kazandıracağız.

Davutkadı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’nın ikinci etabında uzlaşma görüşmeleri yüzde 86 oranında devam etmekte olup yakın zamanda ikinci etapta da tahliye ve yıkım işlemlerine başlayarak yeni inşaat sürecine gireceğiz.

Buradan Sinandede, Musababa, Yediselviler ve Davutkadı Mahallelerimizdeki hemşehrilerimizden kentsel dönüşüme destek vermelerini istiyorum. Gelin hep birlikte Yıldırım’ı yeniden imar ederek güzelleştirelim.” diye konuştu. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.