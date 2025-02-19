Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Otosansit’i ziyaret ederek esnafın görüş ve taleplerini dinledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz sanayi sitesindeki esnafla bir araya geldi. Dükkanları tek tek gezerek esnafa ‘hayırlı işler’ dileyip site esnafının talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, notlarını aldı.

‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz” ifadelerini kullandı. Yüzlerce işletmenin bulunduğu Otosansit’te esnafla buluşarak kendilerini dinlediklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Bizim için oldukça verimli bir ziyaret oldu. Site yönetimine ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Esnafımıza da kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.