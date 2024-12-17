Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şükraniye Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu. Bölgede yürütülen çalışmaları ve kazandırılan hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Oktay Yılmaz, bölge halkının taleplerini dinledi ve esnafa 'hayırlı işler' diledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşların ayağına götürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz" dedi.

Şükraniye Mahallesi’ndeki esnaf ve vatadaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, "Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. İlçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimiz ile birlikte parlayan bir Yıldırım haline getireceğiz” dedi.