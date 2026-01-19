Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, Bursa'nın fethini; tarihi, kültürel ve felsefi açıdan ele almaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) -Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa'nın Fethi' söyleşileri devam ediyor. Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşilerin bu haftaki konuğu Türkolog, Osmanlı Tarihçisi ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da takip ettiği programa Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşide Bursa'nın fethinin tarihsel ve kültürel sürecine dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, 'Yıldırım, Osmanlı'nın izdüşümüdür. Osmanlı medeniyetinin beşiği olan Yıldırım, bu eşsiz medeniyetin ilk yansımalarını da bünyesinde barınıyor. Osmanlı sivil mimarisinin ilk örneği Cumalıkızık, ilk askeri yapılarından Balaban Bey Kalesi, sosyal devlet geleneğin ilk yansımalarından Yıldırım Külliyesi, Yeşil külliyesi gibi eserlerin yanı sıra, Osmanlı'ya imparatorluk ufkunu çizen Yıldırım Bayezid Han, bu medeniyetin manevi mimarlarından Emir Sultan, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Mehmed gibi çok önemli isimlerin de ebedi istiratgahı konumundadır' diye konuştu.

'MEDENİYET İDRAKİ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılının sadece bir tarih değil, aynı zamanda güçlü bir medeniyet idraki olduğunu belirterek, 'Bursa'nın fethi; inançla, sabırla ve yüksek bir ideal uğruna verilen mücadelenin adıdır. Bizler de 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığımız 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, bu büyük mirası hemşehrilerimizle birlikte yeniden anlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tiyatrodan söyleşilere uzanan etkinliklerle tarihimize sadece bakmıyor, onu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Yıldırım'ı kültür ve düşünceyle besleyen bir şehir haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.