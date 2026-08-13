Bursa Yıldırım Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrenciler için cumalıkızık mesire alanı'nda mezuniyet pikniği düzenlendi.

BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediyesi tarafından Yıldırım Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yaz Okulu, mezuniyet pikniğiyle sona erdi.

Yıldırım Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini verimli şekilde geçirebilmeleri için Yıldırım Gençlik Merkezi'nde hayata geçirdiği Yaz Okulu tamamlandı. Yıldırım Gençlik Merkezi Yaz Okulu'na katılan 224 öğrenciye; İngilizce konuşma kulübü, izcilik ve doğa sporları, değerler eğitimi, drama atölyesi, resim, satranç, akıl zeka ile sosyal medya ahlakı branşlarında eğitim verildi.

Yaz Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrenciler için Cumalıkızık Mesire Alanı'nda mezuniyet pikniği düzenlendi. Çocuklar, gün boyu süren etkinliklerle hem eğlendi hem de yaz okulunun finalini coşkuyla kutladı.

Halat çekme, çuval yarışı, mendil kapmaca, voleybol ve yakan top gibi oyunlarla doyasıya eğlenen öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan programın sonunda Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan tarafından Yaz Okulu'nu tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Başkan Yılmaz, 'En doğru yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Evlatlarımızın heyecanı ve mutluluğu bizlere güç veriyor. Yıldırım'ın geleceği olan çocuklar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.