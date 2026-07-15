Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve sporla iç içe geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Yaz Spor Okulu' başladı. Eğitimin ilk gününde çocukları Belediye Başkanı Ercan Özel, geleceğin miniklerin heyecanına ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, ilçedeki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda düzenlenen Yaz Spor Okulu'nun ilk gününde sahaya inen yaklaşık 200 çocuk, uzman antrenörler eşliğinde futbol eğitimine başladı. Bir ay boyunca kesintisiz devam edecek eğitim programında; 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlu çocuklar hem yeteneklerini keşfedecek hem de yaz tatilinin tadını çıkaracak.

BAŞKAN ÖZEL ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

İlk gün antrenmanında çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak olan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sporun çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekti. Spor okullarının çocukların fiziksel gelişimiyle sınırlı kalmadığını belirten Başkan Özel, 'Çocuklarımızın yaz tatilini en verimli, sağlıklı ve sporla iç içe geçirmeleri en büyük önceliğimiz. Bu amaçla düzenlediğimiz Yaz Spor Okulumuzun ilk gününde evlatlarımızın gözlerindeki heyecana ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir ay boyunca sürecek olan bu eğitim programımızda, 2015-2019 yılları arasında doğmuş yaklaşık 200 evladımız futbol eğitimi alacak. Burada çocuklarımız hayat boyu ihtiyaç duyacakları takım ruhunu, dostluğu, arkadaşlığı ve paylaşmayı öğrenecekler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla büyümesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve içlerindeki yetenekleri keşfetmesi için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.