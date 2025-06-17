Bursa'da Yenişehir Belediyesi’nin organizasyonunda Anda Derneği Yenişehir Şubesi ve İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Topluluğuyla düzenlenen Gençlik Kampı yoğun ilgi gördü. Başkan Ercan Özel, “Gördüğümüz ilgi bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, Anda Derneği Yenişehir Şubesi ve Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Topluluğu’yla birlikte Günece Kaynaklar Mevkii’nde Gençlik Kampı düzenledi.

Ailelerin de çocuklarıyla birlikte katıldığı kampta, voleybol turnuvası, konser, kamp ateşinde sohbet ve şarkılar, trekking, çocuk oyunları, uçurtma şenliği gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi.

‘BİRLİKTE NEFES ALDIK’

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Ateş başında edilen sohbetler, yıldızların altında söylenen şarkılar, sabah serinliğinde yapılan yürüyüşler, cennet kanyonu programı, uçurtma şenliği, çeşitli yarışmalar, oyunlar, babalar günü etkinlikleri ve dostça paylaşılan kahvaltılarla, iki gün boyunca doğa bize adeta kucak açtı. Organizasyonu gerçekleştirdiğimiz bu kamp etkinliği, sadece bir doğa buluşması değildi, aynı zamanda birlikte nefes alma, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden biri oldu” dedi.

“Yenişehir Belediyesi olarak Anda Arama Kurtarma Derneği ve Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu ile birlikte düzenlediğimiz kamp etkinliğimizi, geride güzel anılar bırakarak tamamladık” diyen Başkan Ercan Özel, sözlerini, “Gördüğümüz ilgi bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Yenişehir’i birlikte güzelleştirmeye, birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Daha nice etkinliklerde buluşmak dileğiyle… Katılan, katkı sunan, bir tebessümüyle bile bu atmosferi zenginleştiren herkese gönülden teşekkür ediyorum” diyerek bitirdi.