Bursa Eğitim Sen Felsefe Söyleşileri Programının nisan ayı konuk konuşmacısı Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Prof. Dr. Metin Becermen oldu. Eğitim-Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin konusuDayanışma, Direniş ve Özgürlük'tü.

Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen programda Becermen, bu üç kavramın kendisi için oldukça önemli bir yerde olduğunu, dayanışma ve direnişin tekliklerden, çokluklara-çoğulluğa doğru bir birlikte yaşam düşüncesiyle ancak kendini var edebileceğini dile getirdi.

Becermen, 'Günümüzde herkes 'Birlikte Yaşam' pratiğinin öneminden bahsediyor ancak birlikte yaşam derken neyden bahsediyoruz? Bu sorunun oldukça önemli olduğundan, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi konuşan bizim gibi yaşayan bizden mi bahsediyoruz yoksa bizden farklı bir biçimde yaşayan, inanan, konuşan, düşünen insanlarla birlikte yaşamaktan mı bahsediyoruz?' dedi.

Becermen, birlikte yaşamdan konuşulacaksa eğer bunun tekliklere indirgenemeyeceğini toplumda 'öteki' olarak konumlandırılan kimliklerle, inançlarla, yaşam tercihleriyle ve düşüncelerle birlikte yaşam pratiği oluşturulmadığı sürece bu kavramın havada kalacağından söz etti. İşçi sınıfı içerindeki farklılıkları gözetmenin çok önemli olduğunu bu farklılarla kurulacak bağları güçlendirmek için farklı sendikal mücadele yöntemlerinin konuşulup tartışılması gerektiğini önemsediğini kaydetti.

Bursa Eğitim Sen Şube Başkanı Derviş Erdem ise dayanışma denilince akla gelen ilk sendika olduklarını, günümüz Türkiye'sindeki sendikal mücadeleler içinde Eğitim Sen'in dayanışma kavramı etrafında çok anlamlı bir yerde durduğunu dile getirdi.

Eğitim Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan ise söyleşiye katılan dinleyicilerden de gelen soru ve katkılarla oldukça farklı düşüncelerin kendini gösterdiği ufuk açıcı bir söyleşi programı gerçekleştirildiğini anlattı. Ayhan, önümüzdeki günlerde mayıs ayında gerçekleşecek olan söyleşi programının duyurusunun yapılacağı belirtti.