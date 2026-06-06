Mardin'in binlerce yıllık mirasını taşıyan Deyrulzafaran Manastırı'nda tarihi bir adım atıldı. Artık o kutsal ve büyüleyici atmosferde ne açık alanda ne de kapalı alanlarda sigara içilemeyecek. Manastır, alınan kararla tamamen 'Dumansız Hava Sahası' ilan edildi.

Ferit Binzet

MARDİN (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı'nın 2019/2 sayılı 'Bağımlılıkla Mücadele' genelgesi doğrultusunda, 05 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Mardin İl Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kritik bir karar alındı. GAP turlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan bu tarihi mekânda sigaraya tam yasak getirildi.

'TEMİZ HAVA, TARİHİ DOKUYLA BULUŞTU'

Manastırın Başrahibi Gabriel Akkurt, alınan kararı güçlü sözlerle duyurdu:

Bu eşsiz mirasın artık yalnızca tarihiyle değil, temiz havasıyla da örnek olacağını vurguladı. Akkurt, kararın Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında; Sağlık Bakanlığı, Mardin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla hayata geçirildiğini belirtti.

Akkurt;'Ziyaretçilerin bulunduğu tüm alanlar 4207 sayılı yasa kapsamında dumansız hava sahası ilan edildi. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Artık sigara sadece manastır dışında içilebilecek' diyerek uygulamanın net sınırlarını çizdi.

ZİYARETÇİLERDEN TAM DESTEK: 'GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR!'

GAP turlarıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ise uygulamadan oldukça memnun.

Ziyaretçiler, sigaranın sadece bireysel değil, toplumsal bir zarar olduğunu vurgulayarak bu kararın hem sağlık hem de kültürel mirasın korunması açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

TARİH, TEMİZ HAVA İLE NEFES ALIYOR

Deyrulzafaran Manastırını gezen ziyaretçiler artık sadece geçmişin izlerini değil, binlerce yıllık taş duvarlar arasında dumansız hava sahası uygulaması ile sadece tarihin izleriyle baş başa kalacak.