Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Genç KAYMEK LGS/YKS Sınav Motivasyon Semineri'nde gençlerle buluştu. Eğitime, teknolojiye ve gençliğe yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, 'Sizleri en güzel şekilde geleceğe hazırlama anlayışı içerisinde çalışıyoruz' sözleriyle gençlere moral verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK tarafından düzenlenen Sınav Motivasyon Semineri, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile birlikte KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Seminerde gençlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, gençlerin başarıya ulaşmaları için tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sevgili yavrularımıza imkân vermek adına hiçbir ücret almadan, gerekli kaynakları sağlayarak, sınavlarda daha başarılı olma adına sizleri geleceğe hazırlıyoruz. 6 bin öğrencimize imkân ve fırsat veriyoruz. LGS'ye hazırlananlar haftaya inşallah Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun, gönlünüzdeki yere girmeyi nasip etsin. YKS'ye hazırlananlar sizler geleceğimiz, olmazsa olmazımızsınız' ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik yatırımlarının önemli merkezlerinden biri olan Genç KAYMEK, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 10 farklı tesiste faaliyet göstererek eğitimden kültüre, sanattan spora kadar geniş bir yelpazede hizmet sundu.

Genç KAYMEK bünyesinde 4. sınıftan 11. sınıfa kadar akademik ders destekleri, 8. sınıflara LGS hazırlık kursları, 12. sınıf ve mezun gruplara YKS hazırlık kursları, DGS, ALES ve KPSS hazırlık programları gerçekleştiriliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında LGS hazırlık gruplarında 720, YKS hazırlık gruplarında 1.062 olmak üzere ara sınıf öğrencileriyle birlikte toplam 5 bin 826 öğrenciye eğitim desteği verildi.