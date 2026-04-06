Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Paskalya dolayısıyla ilçedeki kiliseleri ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) - Paskalya Bayramı kutlama etkinliklerine katılan Başkan Ovalıoğlu, Hristiyan vatandaşlarla bayramlaşarak birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajı verdi. Farklı inançların bir arada yaşadığı Bakırköy'de dayanışma vurgusu öne çıktı.

Program kapsamında ilk olarak Surp Astvazazin Kilisesi'ni ziyaret eden Ovalıoğlu, burada cemaatle sohbet etti ve iyi dileklerini iletti. Ardından Surp Istepanos Kilisesi'ne geçen Ovalıoğlu, burada da vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyaretlerin devamında St. Antuan Kilisesi'ni de ziyaret eden Bakırköy Belediye Başkanı, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Bakırköy'de hoşgörü ortamının önemine dikkat çekti. Ovalıoğlu'nun Paskalya ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ilçede dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesine katkı sundu.