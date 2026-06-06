Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'DIPSKIDS United in the Skies Kite Fest' programı, dünyanın farklı ülkelerinden diplomatik temsilciler ve ailelerini Kocaeli'de buluşturdu. Çocuklar aracılığıyla kültürler arası diyaloğu güçlendirmeyi, dostluk ve barış mesajlarını görünür kılmayı amaçlayan etkinlikte diplomat çocukları, uçurtmaları 'Barış' için havalandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen programa; Karadağ, Kanada, Kazakistan, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Ukrayna, Mısır, Bulgaristan, Norveç, Kuzey Makedonya ve diğer ülkelerden başkonsoloslar, konsoloslar ve aileleri katıldı. Program kapsamında farklı ülkelerden gelen 50 çocuk, aileleriyle birlikte gün boyunca düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Program, kahvaltı organizasyonu ile başladı. Ardından dünyaca tanınan uçurtma küratörü Zahit Mungan tarafından 'Uçurtmanın Peşinde' başlıklı sunum gerçekleştirildi. Uçurtmanın tarihsel yolculuğu ve kültürler arasındaki bağ kurucu rolünün anlatıldığı sunumun ardından başkonsoloslar ve aileleri, çocuklarıyla birlikte uçurtma atölyesine katılarak kendi uçurtmalarını tasarladı.

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ ŞENLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kabul programının ardından etkinlikler SEKA Park Uçurtma Tepesi'nde devam etti. Çocuklar tarafından hazırlanan barış uçurtmaları gökyüzüne bırakılırken, farklı ülkelerden gelen aileler gün boyunca birlikte vakit geçirerek kültürel etkileşime katkı sundu.

'ETKİNLİKLİĞİN MERKEZİNDE ÇOCUKLARIMIZ VAR'

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, etkinliğin merkezinde çocukların bulunduğunu vurgulayarak, 'Kocaeli'de değerli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Tahir Büyükakın'ın selamını iletiyorum. Aslında konu uçurtma değil, konu bizim çocuklarımız. Çocuklarınız ile beraber buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz' dedi.

'DAHA GÜZEL BİR DÜNYAYA ULAŞMA GAYRETİNDEYİZ'

Konuşmasına devam eden Baraçlı, 'Kocaeli'mizin 2 milyon nüfusu var. Milli gelirde Türkiye'de ikinci sırada, gelişmişlik indeksinde üçüncü sırada yer alıyoruz. 36 limanı ve 14 organize sanayi bölgesi bulunan bir şehiriz. Bu esasında Hamburg benzeri bir şehir. Onun için biz de şehrimizin farkındalığını oluşturmak adına birçok organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu tarz organizasyonlara sonuna kadar destek veriyoruz. Buraya gelmeniz bizim için çok değerli. Çocuklarımızla beraber daha güzel bir dünyaya ulaşma gayreti içerisinde olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ŞEHİR DİPLOMASİSİNE GÜÇLÜ KATKI

Çocukların ortak paydasında buluşan etkinlik, yalnızca bir uçurtma festivali olmanın ötesinde şehir diplomasisine de önemli katkı sundu. Farklı ülkelerden gelen diplomatik temsilciler ile ailelerini Kocaeli'de ağırlayan program, kentin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken, kültürler arasında kurulan dostluk köprülerini de güçlendirdi.