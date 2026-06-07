Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bu yıl 18.'sini düzenleyeceği 'Yeşilli Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali' öncesinde Mardin'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda festivalin detaylarını paylaşan Başka Demir , Yeşilli'nin ve Mardin'in kadim kültürünü dünyaya duyurmaya hazırlandıklarını belirtti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, düzenlediği basın toplantısında bölgenin sosyal sorunlarından gençlerin evlilik önündeki engellerine, Mardin'in değişen turizm vizyonundan Yeşilli Festivali'ne kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarına büyük görevler düştüğünü belirten Demir, 'Gelin, bizi bizde görün' diyerek tüm Türkiye'ye çağrı yaptı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin ve bölge gündemine dair çarpıcı açıklamalara imza attı. Özellikle Kızıltepe ilçesinde son dönemde yaşanan şiddet olaylarına değinerek sözlerine başlayan Başkan Demir, basının toplum üzerindeki yönlendirici gücüne vurgu yaptı.

Bölgede son dönemde yaşanan ve kan davasına dönüşen kavgaların Mardin'in tarihi ve kültürel dokusuna zarar verdiğini belirten Demir, gazetecilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:'Toprağında her zaman gurur duyduğumuz Kızıltepe'mizde son bir haftada yaşanan bu üzücü hadisenin tekerrür etmemesi konusunda hepimizin 'birimiz hepimiz' mantığıyla hareket etmesi gerekiyor. Bu tip hadiselerin, bu tip cehaletin önüne geçilebilmesi için en büyük görev size düşüyor. Çünkü sizler bugün halkın sesisiniz. Gençlerimizin sosyal medya üzerinden, trafik akışı içinde 'yol verdin, vermedin' mantığıyla, miras veya tefecilik kavgasıyla birbirini boğazlaması ve bunların kan davasına dönüşmesi Mardin'in kültürüne, medeniyet kelimesine, taşına ve inancına asla yakışmıyor. Sizden istirhamım; halkımızı bütünleştirecek şekilde bu tip hoş olmayan, vahşi olayların yaşanmaması için kaleminizi kullanmanızdır.'

'Eskiden Cılız Bir Sesle Söylerdik, Şimdi İftiharla 'Mardinliyim' Diyoruz'

Mardin'in geçmişten bugüne yaşadığı turizm ve imaj değişimine de değinen Demir, bölgenin terörle anıldığı günlerin geride kaldığını hatırlattı. Demir, 'Otuz sene, yirmi sene önce batıda Mardin kimliğini telaffuz ettiğimiz zaman sessiz ve cılız bir sesle 'Mardinliyim' diyorduk. Ev bulmakta bile sıkıntı çekerdik. Ama bugün ne diyoruz? Büyük bir gurur ve iftiharla 'Mardinliyim!' diyoruz. Neden? Çünkü saklı olan medeniyetimizi ispatladık. Taşın ve inancın şehri olduğumuzu; birliğin, beraberliğin, sevgi ve kardeşliğin şehri olduğumuzu artık herkes gördü ve anladı' şeklinde konuştu.

'Başlık Parası Kalktı, Yerine 'Ağır Altın Kesimi' Geldi'

Gençlerin evlenememesinin önündeki en büyük engelin maddi beklentiler olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, yöredeki düğün masrafları ve takı kültürünü eleştirdi. Demir, gençlerle arasında geçen bir diyaloğu ise şu sözlerle aktardı:'Ben belediye başkanı sıfatımla nikâh kıydığım zaman gençlere, 'Peygamber Efendimiz (s.a.v) diyor ki; evlenin ve çoğalın, sünnetime uyun' diyorum. Bazı gençler yanıma gelip dediler ki: 'Başkanım, siz evlenin, çoğalın diyorsunuz. Eskiden memleketimizde başlık parası vardı, o kalktı ama bunun adına modern başka bir isim kondu: Ağır altın kesimi. Çok ağır altın kesimi yapılıyor, ağır çeyizler ve daire isteniyor. Biz bu yüzden evlenemiyoruz.' Bu çok mantıklı ve haklı bir tespit. Fazla istenen altının, lüzumsuz masrafın önüne geçilmesi konusunda basının öncülük etmesi gerekiyor.'

'Benim Derdim Kiraz Değil, Saklı Cennetin Tanınmasıdır!'

İlk olarak 1998 yılında başlatılan ve her yıl coşkuyla kutlanan Yeşilli Kiraz Festivali'nin vizyon değiştirdiğini müjdeleyen Başkan Demir, festivalin asıl amacının hiçbir zaman sadece meyve tanıtımı olmadığını vurguladı:'Bu festivalin hikâyesi kirazı tanıtmak değildir. Asıl gaye; geri kalmışlıkla anılan, saklı bir cennet olan bu şehrin gerçek yüzüyle tanınmasıydı. Meyvelerimiz olumsuz hava şartlarından zarar gördü ancak bizim için kiraz sadece bir araç ve semboldü. Asıl amacımıza ulaştığımız için seneye 'kiraz' kelimesini kaldırıp yolumuza 'Kültür ve Sanat Festivali' ismiyle devam edeceğiz. Bazıları 'Kirazın olmadığı yerde festival mi olur?' diyor. Arkadaşım, bizim derdimiz kiraz değil! Benim derdim, İstanbul'daki bir vatandaşa 'Mardin' dediğimde aklına medeniyetin gelmesidir. İnsanlar bizi Ulu Cami'yle, Deyrulzafaran'la bilsin; bize terör gözüyle, cahil gözüyle bakmasın.'

Festivalde Kubat, Funda Arar ve Hatay Medeniyetler Korosu Rüzgarı Edecek

Festivalin üç günlük dolu dolu bir programla gerçekleşeceğini söyleyen Demir, müzikseverlere de müjdeler verdi. Birinci gün kentsel dönüşüm alanından mehter takımı eşliğinde dev bir kortej yürüyüşü yapılacağını belirten Demir, Cezayir'den gelen uluslararası bir ekibin de yöresel kıyafetleriyle Türkiye'deki ilk konserlerini vereceklerini belirtti.

İkinci gün Kubat'ın, kapanış günü olan üçüncü gün ise sevilen sanatçı Funda Arar'ın Mardin'deki ilk konserini vereceğini açıklayan Demir, festivalde neden Hatay Medeniyetler Korosu'nun tercih edildiğine dair gelen bir soruyu ise şöyle yanıtladı:'Geçen yıl Mardin Medeniyetler Korosu sahnemizdeydi. Kendi yerel ekiplerimiz bu yıl da bizimle olacak. Ancak Hatay Medeniyetler Korosu'nu tercih etmemizin sebebi, hepimizin bildiği üzere yaşadığımız büyük depremdir. Türkiye'nin her yerinden bu bölgeye bir ses, bir destek veriliyor. Hatay'dan böyle bir talep gelince biz de bu dayanışmanın bir parçası olmak istedik.'

Başkan Hayrettin Demir, açıklamalarını tüm Türkiye'ye yaptığı açık bir davetle sonlandırdı: 'Ön yargıları yıkmak için, eylemlerimiz söylemlerimizin önüne geçti. Biz onlara şunu söylüyoruz: Eğer bu bölgeyi ve bu insanları yeterince tanımadıysanız, gelin bizi bizde görün! Gelin, her şeyi kendi gözlerinizle görün.'