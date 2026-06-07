Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve il protokolü ile birlikte 3. İncesu Kamp Karavan Festivali'nin açılışına katıldı. Büyükkılıç, İncesu'nun tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Kayseri'nin yükselen turizm merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, 'Kayseri'nin hemen yanı başında yeni bir turizm destinasyonu doğdu' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte 3. İncesu Kamp Karavan Festivali'nin açılış programına katıldı. İç Anadolu'nun en büyük kamp ve karavan organizasyonlarından biri olarak gösterilen festival, 5-6-7 Haziran tarihlerinde İncesu Marina'da kamp ve doğa tutkunlarını bir araya getiriyor.

İncesu ilçesi Marina tesislerinde gerçekleşen festivalin açılış törenine Akar ve Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu'nun son yıllarda turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, ilçenin tarihi ve kültürel değerleriyle dikkat çektiğini söyledi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği arkeolojik çalışmalar sayesinde gün yüzüne çıkarılan Anadolu'nun en büyük mozaikli yapılarından birine ev sahipliği yapan İncesu'nun, tarihi mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi ve stratejik konumuyla önemli bir çekim merkezi haline geldiğini ifade etti.

İncesu'nun Kapadokya ile Erciyes arasında önemli bir güzergâhta yer aldığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 'Kayserimizin hemen yanı başında yeni bir turizm destinasyonu doğdu. Tarihi dokusu, kültürel değerleri, gastronomideki özgün lezzetleri ve doğal güzellikleriyle İncesu, şehrimizin turizm vizyonuna güç katıyor. El ele, gönül gönüle vererek şehrimize ve ilçelerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz' diye konuştu.

Festivalin Kayseri'nin turizm ve tanıtım faaliyetleri açısından önemli bir organizasyon olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, kamp ve karavan turizminin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, bu tür etkinliklerin şehrin marka değerine katkı sunduğunu söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yaptığı konuşmada festivalin önemine vurgu yaptı. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Akar, organizasyonun şehrin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise törende yaptığı selamlama konuşmasında festivalin hayırlı olmasını temenni ederek, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.