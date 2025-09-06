Çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Kampüste 6 haftalık periyotlarla düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor. Bilimden sanata birçok alanda atölye ile hizmet veren Çocuk Kampüsü’nde sevilen atölyelerden biri de ‘Yaratıcı Mutfak Atölyesi’.MERSİN .(İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Mezitli Çocuk Kampüsü”, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ortam sunmaya devam ediyor. Nisan 2025’te kapılarını açan Mezitli Çocuk Kampüsü, bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştı. Çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Kampüste 6 haftalık periyotlarla düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor. Bilimden sanata birçok alanda atölye ile hizmet veren Çocuk Kampüsü’nde sevilen atölyelerden biri de ‘Yaratıcı Mutfak Atölyesi’.

Yaratıcı Mutfak Atölyesi, çocukların doğadan mutfağa uzanan bir yolculukla yemek yapım sürecini deneyimlemelerine olanak tanıyor. Atölyenin minik şefleri bu hafta pizza yapımını öğrendi. Çocuk Kampüsü’nün içinde yer alan Hobi Bahçesi’nden toplanan fesleğenleri de pizzalarına ekleyen çocuklar, bu atölyede hem el becerilerini geliştiriyor hem de bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyor. 5-14 yaş grubuna hitap eden Çocuk Kampüsü’nde, Mutfak Atölyesi’ne ise 7-14 yaş arası çocuklar kabul ediliyor. Çocuklar burada hem yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Özer: “Çocuklar bu atölye ile doğadan mutfağa her aşamayı öğreniyor”

Mezitli Çocuk Kampüsü Sorumlusu Merve Etiler Özer, açıldığı günden bu yana Mezitli Çocuk Kampüsü’nde yaklaşık 5 bin öğrenciye hizmet verdiklerini anlatarak, “Sürekli olarak öğrencileri kabul ediyoruz. 6 haftalık süreyle kurlarımız devam ediyor. Eylül Ayı’nda da okul açıldığında yeni kurlarımız başlayacak. Tasarım, Dans, Müzik-Ritim, Akıl ve Zeka Oyunları, Hobi, Masal-Drama, Doğa, Fotoğrafçılık ve Yaratıcı Mutfak atölyemiz olmak üzere toplam 9 atölyemiz var” dedi.

Yaratıcı Mutfak Atölyesi’ne gelen çocukların yemek yapmakla tanıştıklarını anlatan Özer, “Biz burada fırında pişen ya da pişmeden yapılabilen yemekleri öğretiyoruz. ‘Hangi malzemeler kullanılıyor? Sağlıklı besinler neler?’ gibi konuları öğreniyorlar. Yapım aşamalarını görüyorlar. Örneğin; Doğa Atölyesi’nde fesleğen, reyhan yetiştiriyorlar, sonrasında toplayıp reyhan şerbeti yapıyorlar. Pizza yapacaklarında pizzalarına ekleyebiliyorlar. Doğadan mutfağa taşıyabildiğimiz ürünleri öğreniyorlar. Meyve ve sebzeleri tanıyarak, kendi yaratıcılıklarını geliştirerek hem de tadarak öğrenme fırsatı elde ediyorlar” diye konuştu.

Çocukların bu atölye ile el becerilerinin geliştiğini de kaydederek, kendi yaptıkları yemekleri eve götürüp ailelilerine tattırmak istediklerini ve kendilerinin de Kampüste tadına baktıklarını ifade eden Özer, “Çocuklar burada eğlenceli ve keyifli zamanlar geçiriyorlar. Bir yemeğin tüm aşamalarını görüyorlar. Bu şekilde de eğlenerek vakit geçiriyorlar. Mezitli Çocuk Kampüsü’ne gelen çocuklarımızın hem yaratıcılıkları hem düşünme becerileri hem de fiziksel becerileri artıyor ve sosyalleşiyorlar. Buraya tüm çocuklarımızı bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

Çocuklar, ‘Yaratıcı Mutfak Atölyesi’ sayesinde yemek pişirmeyi öğreniyor

Yaratıcı Mutfak Atölyesi’ne katılan çocuklardan Sultan İklimya Kurt, “Bugüne kadar sağlıklı sandviç, pizza ve kurabiye, meyveli yoğurt ve son olarak pizza yaptık. Çok güzel geçti. Hamurumuzu açtık. Herkes istediği malzemeleri koydu. Beni gururlandırıyor çünkü kendi elimde bazı şeyler yaptığım için mutlu oluyorum. Arkadaşlarımla bir şeyler yapmak beni çok mutlu ediyor. Burayı çok seviyorum” dedi.

12 yaşındaki Ege Karakulak, Yaratıcı Mutfak Atölyesi’nde ilk olarak doğrama tekniklerini öğrendiklerini belirterek, “Meyveli yoğurt, sağlıklı sandviç, reyhan şerbeti yaptık. Reyhan şerbetini burada yetiştirilen reyhanlarla yaptık. Bugün pizza ve ayran yaptık. Daha önce evde pizza yapmadım sadece burada yaptım. Mutfak Atölyesi’ne geldiğimden beri daha çok mutfağa giriyorum” diye konuştu.

Yaratıcı Mutfak Atölyesi’nde birçok yeni tarif öğrendiğini söyleyen Eren Uğur, “Burası çok güzel bir atölye. Yeni arkadaşlar ediniyorum. Zamanım keyifli geçiyor. Burada öğrendiğim tarifleri evde yapmaya çalışıyorum. İnsanın kendi kendine yemek yapabilmesi çok güzel” dedi.

Mezitli Çocuk Kampüsü’ne açıldığından beri geldiğini söyleyen Hüseyin Efe Yapıcı; Doğa, Akıl ve Zeka ve Dans atölyelerine katıldığını anlattı. “Şu an Mutfak Atölyesi’ndeyim, çok güzel. Bugün pizza yaptık. Burada el becerim gelişiyor. Kendimiz için bir şeyler yapmayı öğreniyoruz. Şimdiye kadar kek, kurabiye, reyhan şerbeti, sandviç yaptık. Burada yaptıklarımın birazını eve götürüyorum. Ailem de tadıyor, beğeniyorlar” ifadelerine yer verdi.

Erçel: “Çocuklar üzerine yapılan bu projeyi takdir ediyorum”

Velilerden Figen Erçel, 2 çocuğunun Mezitli Çocuk Kampüsü’ne geldiğini ve çok güzel vakit geçirdiklerini anlatarak, “Kızım, Mutfak Atölyesi’nde, oğlum Masal, Drama ve birçok atölyeye katıldı. Çok memnun kaldım. Oğlum biraz çekingendi ama öğretmenin güler yüzü, buranın sevecenliği oğluma büyük katkı sağladı. Kızım da çekinerek gelmişti fakat geldikten sonra sabırsızlıkla ‘anne bugün atölyem var mı? diye soruyor. Bu beni çok mutlu ediyor” dedi. Mezitli Çocuk Kampüsü’nün ücretsiz olmasının çok önemli bir hizmet olduğunu sözlerine ekleyen Erçel, “Büyükşehir Belediyesi, Mersin için güzel şeyler yaptı fakat çocuklar üzerine yapılan bu projeyi ayrıca takdir ediyorum. Çünkü durumu olan aileler var olmayan aileler var. Herkesi eşit standartta görüp de bu projeyi başlatmaları başlı başına takdire şayan” ifadelerine yer verdi.

Sürer: “Çocuklara bu değerin verilmesi çok önemli”

Velilerden Atilla Sürer ise Mezitli Çocuk Kampüsü’nden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çocuklara bu değerin verilmesi benim için önemliydi. Burayı eşim duymuş, arkadaşları bahsetmiş ve ben de geldim arkadaşlarla tanıştım, kızımızı buraya yazdırdık. Yüzde 50 Gaziantepli, yüzde 50 Mersinli olunca mutfağa girsin dedik. Dansla ilgili bir kursa da yazıldı. Herhangi bir ücret de talep etmediler. Mekan çok iyi. Hijyen bakımdan bir sıkıntısı yok” diye konuştu ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.