Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Marmarabirlik’i ziyaret ettiBURSA (İGFA) - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Marmarabirlik’i ziyaret etti. Vali Demirtaş’a Bursa Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen de eşlik etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Başkanvekili Ali Yıldız ve Genel Müdür İsmail Acar tarafından karşılanan Vali Demirtaş, zeytin ve zeytinyağı sektörünün lider kuruluşu Marmarabirlik’in entegre tesislerinde incelemelerde bulundu. Hidamet Asa, zeytin ve zeytinyağın üretim aşamaları hakkında Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı bilgilendirdi.

Marmarabirlik yalnızca bölge ve ortakları için değil, diğer zeytin üreticileri açısından da önemli bir kurum olduğunu belirten Demirtaş, “ Bursa’mızın değerli kuruluşları arasında yer alan ve ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kurumlarından biri olan Marmarabirlik, zeytin üreticisinin adeta can simididir. Marmarabirlik gerek yurtiçi gerekse yurtdışında ulaştığı satış rakamları, üreticisine verdiği destek, yaptığı yatırımlar, sağladığı istihdam gerçekten çok etkileyici. Bu başarıda emeği olan başta Başkanımız Sayın Hidamet Asa’ya, tüm kurum çalışanlarına ve üreticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.